12 души са задържани при полицейска акция в Хасковска област, насочена срещу престъпленията, включително купуването на гласове. На десетки места в региона са изградени контролно-пропускателни пунктове, като в някои махали полицейски екипи са разположени на всички входове и изходи.

Проверени са над 1000 автомобила, а на лица от криминалния контингент са издадени 60 предупредителни протокола. Инспектирани са пунктове за черни и цветни метали, заложни къщи, автоморги, заведения и търговски обекти.

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Към момента в полицията в Хасково няма подадени сигнали за купуване на гласове.

„Задържани са 12 лица, 7 от тях във връзка с държане на наркотични вещества, 2 за управление на МПС след употреба на наркотици, 1 за алкохол и 1 лице, което в качеството на неправоспособен управлявал нерегистрирано превозно средство“, съобщи директорът на ОД на МВР – Хасково Мирослав Христов. Задържан е и човек, който държал над половин тон препарати за растителна защита.

Редактор: Дарина Методиева