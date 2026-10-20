Окончателният размер на минималната работна заплата за следващата година ще стане ясен до края на октомври. Към момента обсъжданата сума е 660 евро, но все още има възможност тя да бъде увеличена. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова.

По думите ѝ предстоят заключителни разговори с Министерството на финансите, в рамките на които ще се търси възможност за определяне на максимално висок размер на минималното възнаграждение. „Аз също разчитам като социален министър, че имаме все още възможност за последни разговори с Министерството на финансите за определяне на максимално възможния размер“, посочи Ефремова.

Наталия Ефремова: Политиката на доходите ще върви в посока нагоре

Тя обясни, че евентуалното увеличение ще зависи от приходите в държавния бюджет. Ако бъдат осигурени допълнителни постъпления, ще може да се предвидят и повече средства за социални разходи.

Министърът припомни, че България продължава да работи в условията на бюджетен дефицит, което налага ограничения при планирането на разходите и съобразяване с изискванията на Европейската комисия.

Ефремова съобщи, че в областта на социалната политика и заетостта се предвижда увеличение на средствата с над 300 млн. евро. Допълнителното финансиране ще бъде насочено към подкрепата за семействата с деца, пенсиите и доходите. В някои сектори, сред които образованието, планираният ръст на възнагражденията ще бъде по-висок от общия за страната. Социалният министър подчерта, че правителството търси баланс между необходимостта от ограничаване на бюджетния дефицит и запазването на социалните плащания.

„Водим разговори по всички параметри на бюджета между всички министри, за да може да се влезе в рамката, която е необходима за умерена фискална консолидация - намаляване на бюджетния дефицит, но не с драстични мерки, които да бъдат понесени от населението“, обясни тя.

Според Ефремова икономиите сами по себе си няма да бъдат достатъчни за съществено увеличение на социалните разходи. Затова основните надежди са свързани с възможността за допълнителни бюджетни приходи.

Очаква се до 31 октомври всички основни параметри на бюджета да бъдат уточнени, за да започне общественото му обсъждане. В началото на ноември ще стартират и официалните консултации в рамките на тристранния диалог. Предстои надзорният съвет на Националния осигурителен институт да разгледа бюджета на държавното обществено осигуряване.

Правителството предложи минималната заплата да стане 660 евро от 2027 г.

Целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание през ноември, така че депутатите да разполагат с достатъчно време за обсъждането и приемането му преди края на годината.

Темата за доходите е във фокуса и на международна конференция, организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите. Форумът „Bargaining-Up: Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне“ се провежда на 20 и 21 октомври с домакин КНСБ. Участниците обсъждат състоянието на колективното трудово договаряне, политиките за минималната работна заплата в България и Европейския съюз, както и прилагането на европейската директива за адекватните минимални възнаграждения.