Окончателното решение за размера на минималната работна заплата ще бъде взето в края на този месец. Това коментира във Варна социалният министър Наталия Ефремова. Въпросът остава във фокуса на разговорите между държавата, синдикатите и работодателите.

Ефремова каза още, че стремежът е увеличението да бъде максимално близо до горната граница от 672,80 евро, определена по новия механизъм. Засега обаче параметрите са тя да е около 660 евро.

Правителството предложи минималната заплата да стане 660 евро от 2027 г.

На този фон министър Ефремова очерта и останалите увеличения, заложени в новия бюджет. „За момента сме определили с близо 40 евро по-висока минимална работна заплата. Това е предложено за одобрение, след съответните обществени консултации, които в момента текат. Нашият стремеж е да се доближим максимално до горната граница - колкото позволяват социалните условия в страната, икономическите и бюджетните възможности”, каза Ефремова.

„Политиката на доходите ще върви в посока нагоре. Има предвидено повишение на всички възнаграждения в бюджетната сфера с 5% и със 7,5 на сто - в образователната система”, каза социалният министър.