На предстоящите президентски избори готовност да гласуват за кандидатите Илияна Йотова-Кирил Вълчев заявяват около половината от решилите да гласуват (49,2%), докато за основните им конкуренти Андрей Гюров-Георги Кандев - 24,8%, сочат данните на социологическа агенция "Сова Харис", съобщава БНР.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция "Сова Харис" в периода 13–17 октомври 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище: 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник "Труд news".

Според анализаторите не трябва да се пренебрегва фактът, че основният фаворит е жена, което е предимство в тази турболентна обстановка както в страната, така и в международен план.

Проевропейската ориентация за бъдещето на страната ни продължава да бъде водеща, настояват те.

Прогноза за президентския вот според „Галъп Интернешънъл Болкан“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

От данните им става видно, че националистическият вот се концентрира около кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин (9,5%) - на значителна дистанция от възможността да достигнат до балотаж.

Забележими в кампанията са двойките Радостин Василев-Красимир Манов (3,1%), Ивелин Михайлов-Юлиана Матеева (2,6%) и Иван Христанов-Стоянка Черкезова (1,9%). Тяхното присъствие обаче се свежда до борба за престиж, допълват от "Сова Харис".

Снимка: "Сова Харис"

Поради изискването на закона - балотаж ще има. Според получените данни за втори тур ще се класират двойките Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев. Регистрираното съотношение на евентуална подкрепа е 65,8% за Йотова-Вълчев срещу 34,2% за Гюров-Кандев, което е твърде сходно със ситуацията преди 5 години.

Снимка: "Сова Харис"

Засега не се забелязва тенденция за възможна промяна на нагласите на гласоподавателите. Двойката Йотова-Вълчев би имала още по-голяма преднина срещу кандидатската двойка на националистите Костадинов-Волгин (72,7% срещу 27,3%).

Снимка: "Сова Харис"

Декларираната избирателна активност е 38,1%. Това ниво е с 2% по-ниско от активността на изборите през 2021 г.

Електоралният максимум на кандидатите Йотова-Вълчев е около 1,5 млн. гласа. На Гюров-Кандев - 600 000, а на Костадинов-Волгин - 400 000.

"Към момента няма индикации, че някой от кандидатите може да привлече вълна извън декларираната подкрепа. Фактът, че предизборната обстановка се характеризира с наличието на изявен фаворит, се отразява негативно на избирателната активност", коментират социолозите.

Настоящият президент на страната се вписва най-добре в очакванията на електората

По отношение на позицията на България в Европа най-голям дял от хората (47,7%) подкрепят подход, основан на лоялност към европейските партньори, но и на отстояване на националните интереси.

Същевременно 36,4% предпочитат страната да се ръководи единствено от собствените си интереси, докато едва 10,5% смятат, че България трябва да следва решенията на европейските институции. Това разпределение показва отчетливо предпочитание към самостоятелно определяне на националната политика, без да се отхвърля европейското сътрудничество.

По отношение на президентската институция преобладава очакването тя да изпълнява ролята на коректив (49,8%), а не толкова на балансьор (37,7%).

"Това предполага търсене на по-активен институционален контрол и способност за противодействие на управленски решения, които се възприемат като проблематични", смятат социолозите.

Оценките за причините за ръста на цените у нас също разкриват критична нагласа към вътрешното управление. Почти половината (47,5%) посочват вътрешнополитически фактори като основна причина, при 37,2%, които акцентират върху външнополитическите обстоятелства.

"Това показва, че значителна част от обществото търси обяснението за поскъпването преди всичко във вътрешните икономически и политически процеси. Тези резултати отразяват обществените възприятия, а не доказват обективния относителен принос на различните фактори за инфлацията", коментират от "Сова Харис".

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция "Сова Харис" в периода 13–17 октомври 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище: 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник "Труд news".

Редактор: Цветина Петрова