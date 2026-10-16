Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
-
Спират движението в тунел „Топли дол” на АМ „Хемус” заради ремонт
-
Край на октомврийското лято
-
Времето се обръща: Предстои период с дъжд, сняг и захлаждане
-
Няма следи от нефтено замърсяване след поразяването на двата кораба в Черно море
-
ДПС съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали
-
Сигнали за бомби в няколко града: Евакуираха съдилища, община, болница и детска градина
Трафикът по главния път София – Варна беше затруднен
Градушка и проливен дъжд се изляха над Великотърновско в късния следобед днес. Буреносният облак е преминал през района на лясковските села в близост до Велико Търново, както и през Севлиево.
По първоначални данни няма нанесени сериозни щети, но валежите са причинили затруднения в трафика.
Видео: Мартин Георгиев, NOVA
Пътните настилки в целия регион са мокри и хлъзгави, а поради интензивния валеж се образуваха колони и задръствания по главния път София – Варна в участъка около село Шереметя.
Какво време ни очаква до края на октомври
Силната буря с градушка, която връхлетя лясковското село Джулюница, превърна улиците в леден пейзаж.
Видео: Веселин Дончев
Валежът беше толкова интензивен, че за броени минути настилката, къщите и паркираните автомобили побеляха напълно.
Снимка: Веселин Дончев
Местните жители бяха изненадани от внезапния стихиен дъжд, който блокира за кратко придвижването в селото.
Снимка: Веселин Дончев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни