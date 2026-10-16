Градушка и проливен дъжд се изляха над Великотърновско в късния следобед днес. Буреносният облак е преминал през района на лясковските села в близост до Велико Търново, както и през Севлиево.

По първоначални данни няма нанесени сериозни щети, но валежите са причинили затруднения в трафика.

Видео: Мартин Георгиев, NOVA

​Пътните настилки в целия регион са мокри и хлъзгави, а поради интензивния валеж се образуваха колони и задръствания по главния път София – Варна в участъка около село Шереметя.

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Силната буря с градушка, която връхлетя лясковското село Джулюница, превърна улиците в леден пейзаж.

Видео: Веселин Дончев

Валежът беше толкова интензивен, че за броени минути настилката, къщите и паркираните автомобили побеляха напълно.

Снимка: Веселин Дончев

Местните жители бяха изненадани от внезапния стихиен дъжд, който блокира за кратко придвижването в селото.

Снимка: Веселин Дончев