По-ниски от обичайните за сезона температури, чести валежи и силен вятър ще определят времето в страната през следващите дни. Очаква се количествата на валежите да бъдат около и над климатичните норми, а в планините на височина над 1300 метра ще вали сняг.

В началото на периода облачността ще бъде значителна и на много места ще превалява дъжд. С усилването на северния вятър в страната ще нахлуе нова порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат предимно между 1 и 6 градуса, а максималните ще достигат между 10 и 15 градуса.

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През почивните дни времето ще остане хладно и ветровито. Ще духа умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина временно ще се усилва до силен. Облачността ще бъде променлива, като в събота по-често ще е значителна. На отделни места, главно в Източна България, все още ще има валежи.

В неделя се очакват по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, а съществени валежи не се предвиждат. Сутрешните температури през двата почивни дни ще бъдат между 2 и 7 градуса, а дневните - между 11 и 16. В неделя се очаква и слабо затопляне.

В началото на следващата седмица облаците отново ще се увеличат, но вероятността за валежи ще остане малка. Температурите постепенно ще се повишат.

Във вторник и сряда времето отново ще бъде предимно облачно, като на места ще превалява дъжд. Северозападният вятър ще се усили, а дневните температури ще се понижат слабо.

През следващите два-три дни се очаква временно стабилизиране на атмосферните условия. Валежи не се предвиждат, а облачността ще бъде променлива, като на места ще намалява до предимно слънчево време. Вятърът постепенно ще отслабне.

В равнинните райони на отделни места ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност. Дневните температури ще се повишат относително, но сутрините ще станат по-студени.

В периода от 25 до 31 октомври вероятността за по-динамично и нестабилно време отново ще се увеличи. През повечето дни се очаква значителна облачност, придружена от валежи. На отделни места количествата на дъжда могат да бъдат значителни.

Така последните дни на октомври се очертават като предимно облачни и дъждовни, с температури, които през голяма част от периода ще останат под обичайните за сезона.

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Редактор: Цветина Петкова