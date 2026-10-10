След сухото и горещо октомврийско начало, предстои период с валежи и по-ниски температури. В събота ще е слънчево с по-съществени увеличения на облачността в Западна България. Възможни са кратки, локални превалявания с гръмотевици в неособено значителни количества. В източната половина на страната, такива не се очакват. Дневните температури ще са в диапазона 25-30 градуса.

В неделя обстановката ще е сходна – в Източна България ще остане слънчево с лека облачност. Около обяд в западните, привечер и в централните райони обаче, ще има валежи, в отделни точки – временно интензивни с гръмотевици. Дневните температури ще са с градус по-ниски, но отново в интервала 25-30 градуса, малко по-ниски в районите с дъжд на Западна България.

В резултат на преминаващ бавен студен атмосферен фронт, в хода на предстоящата седмица ще захладнее осезаемо. С усилване на студените ветрове от север-северозапад температурите в понеделник ща паднат до стойности в границите от 16 до 21 градуса, в следващите дни – между 10 и 15 градуса.

По преминаването на фронта се очакват есенни дъждове. Предварителните прогнози са сумарните валежи около средата на седмицата да са значителни по количество в отделни точки на Централна и Източна България. Междувременно ще са силни и поривите на вятъра по крайбрежието с високи вълни, особено по южните открити брегове.

С понижаването на температурите в по-високия планински пояс на Западна и Централна България обстановката ще е зимна. Ще вали сняг, по върховете на Рила, Пирин и Стара планина с натрупване на снежна покривка.

През втората половина на предстоящата седмица времето ще се успокои. Облаците ще се разкъсат първо в западните райони, по-късно, с идването на почивните дни и в източните. Температурите обаче ще останат октомврийски – в най-топлите часове между 15 и 20 градуса.