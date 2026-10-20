От държавния протокол до гвардейския строй. След осем години в президентската институция една жена сменя официалния костюм с гвардейска униформа, за да сбъдне своята мечта. Днес тя отново е пред президентството, но вече като гвардейски караул.

За смелостта да започнеш отначало и за цената на една мечта – тази история ни разказват Мия Димитрова и операторът Любослав Ангелов.

В продължение на осем години Радослава Димитрова е от хората, които стоят зад най-важните церемонии в държавата. Започва като стажант и стига до работата по събития и посещения на най-високо държавно равнище. Познава до най-малкия детайл церемониите, които днес самата тя изпълнява. Но вече от другата страна.



"Винаги съм се възхищавала на военнослужещите и в един момент реших, че трябва да опитам да сбъдна тази мечта, от колкото след години да се питам какво щеше да бъде, ако се бях осмелила. Решението беше трудно, защото не е лесно да оставиш професия, която обичаш и да започнеш от нулата", споделя Радослава.

Да оставиш професия, която обичаш, не е лесно. Още по-трудно е да започнеш от нулата в свят, в който физическата издръжливост, дисциплината и точността не допускат компромиси.



"С колегите тренираме заедно, даваме наряди заедно, участваме заедно в мероприятия, така че сме равнопоставени в това отношение", разказва Радослава. Тя допълва, че и костюмът и военната униформа са част от професионалния ѝ път. "Но мога да кажа какво е лично за мен усещането да облека униформата – изпълва те с гордост и същевременно осъзнаваш, че трябва да се представиш достойно, за да я носиш, тъй като тя идва с дълга и честта", споделя още Димитрова.

Полк. Петър Киндалов е командир на Националната гвардейска част. Той казва за Радослава: "Тя покри всички изисквания – военномедицински, психологически тест и изпит по физическа подготовка. И сега е в редиците на Националната гвардейска част". Полковникът споделя, че в първия момент е бил изненадан от решението на Димитрова, но когато е казала, че иска да служи като гвардеец, да носи гвардейска униформа и че това е нейна мечта и цел, е разбрал, че тя наистина иска това.

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За Радослава най-трудно в началото е била физическата подготовка, защото караулната служба изисква добра физическа подготовка, атмосферните условия, дисциплината трябва да е на високо ниво. Също така споделя, че има подкрепата на целия колектив и на семейството си.

Днес в Националната гвардейска част служат четири дами. Но тук няма отделни правила за мъже и жени. Има общ строй, общи задачи и еднакви изисквания. Зад движенията, които изглеждат толкова естествени по време на държавните церемонии, стоят часове ежедневни тренировки.



"Ние гвардейците сме като спортистите. Спортистите получават желаните резултати след много, много усилие, а при нас е един колективен спорт", казва полк. Киндалов. За изминалата година са имали 576 мероприятия, допълва още той.

И ако за нас гражданите най-трудно изглежда неподвижното стоене на караула пред президентството, за гвардейците това е само част от подготовката. Те трябва да бъдат готови за всякакви атмосферни условия и непредвидени ситуации.

Стопкадър: NOVA



"Това е нещото, което те научават от първите дни. Пред президентството е изключително отговорно, там има двама на пост. Те са научени и са тренирани да бъдат сами и да изпълняват своите задължения във всякакъв вид метеорологичен условие. Това става с много тренировки - физически и психически. Приметърът на охрана пред тях е доста заселен", разказва още полковникът. Също така допълва, че понякога има опити за провокация, но те са минимални.

А Радослава споделя: "В протокола на президента има огромно значение прецизността към детайла, докато в гвардейската служба всяко едно движение е от значение, затова се тренира с часове и докато се постигне перфектния синхрон".

И все пак осем години в държавния протокол не се забравят лесно. Радослава си спомня първата си официална церемония като гвардеец – пред Паметника на Незнайния воин.



"В един момент се улових, че мислите ми отиват към подредбата на официалните лица по протоколен ред. Предполагам, че някои професионални навици остават с нас по-дълго време", споделя тя.



А един от най-емоционалните моменти идва още при първия ѝ караул пред президентството. Тогава бившите ѝ колеги я изненадват, като застават до нея за снимка. "Все пак бяхме колеги дълги години и да са там в този ден за мен беше наистина огромна чест", спомня си Димитрова.



Но зад безупречния строй стои и един сериозен проблем – недостигът на кадри. Полковник Киндалов казва, че некомплектът при тях е около 50%, но това не им пречи да изпълняват задълженията си.

Гвардейците – символът на държавността

И макар желаещи да облекат гвардейската униформа да има, нуждата от нови попълнения остава. Затова от Националната гвардейска част подготвят нов конкурс и отправят покана към младите хора – независимо дали са мъже или жени.



"Предстои още един конкурс, който ще се проведе в края на годината, може би към месец декември", казва полковникът. Той също така кани всички млади хора, които обичат България, които могат да се справят с предизвикателствата на професията, да станат гвардейци. "Независимо дали са момчета, или момичета, добре са дошли", допълва той.

Какво е за един гвардеец да служи за българското знаме? Предимно чест, достойнство, отговорност, воля, взаимно разбирателство и любов към родината.

Стопкадър: NOVA



За Радослава Димитрова униформата е не само сбъдната мечта, но и отговорност. А за малките момичета, които всеки ден се снимат пред гвардейците, историята ѝ може да бъде пример.

Преди осем години Радослава влиза в президентството като стажант. Днес стои на пост пред него като гвардеец. Същата институция. Съвсем различна роля. И една мечта, заради която е имала смелостта да започне отначало.

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