Сигналите за предполагаемо полицейско насилие в България влязоха в дневния ред на Европейския парламент. Европейският комисар по демокрацията, правосъдието и върховенството на закона Майкъл Макграт заяви, че ще поиска от колегите си да представят наблюдения и оценка на информацията за подобни случаи в страната.

Темата беше повдигната от евродепутата Елена Йончева, която е част от групата на Европейските консерватори и реформисти и беше избрана с листата на ДПС. Това се случи по време на извънредно заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Страсбург, посветено на докладите за върховенството на закона в Европейския съюз за 2026 г.

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Йончева постави въпроса доколко предприетите от българските власти мерки за подобряване на работата на полицията действително предотвратяват злоупотребите със служебни правомощия.

Тя се позова на сигнали от граждани за предполагаеми побои, използване на електрошокови средства, неправомерни арести и сплашване. По думите ѝ има и случаи, при които съдът вече е установил незаконно задържане.

Евродепутатът настоя Европейската комисия да прецени дали по подобни сигнали се извършват независими разследвания и дали се търси ефективна отговорност от замесените служители. Тя поиска също резултатите от евентуалните проверки да бъдат взети предвид при изготвянето на следващия доклад за върховенството на закона.

В отговор Макграт заяви, че ще поиска становище от колегите си относно ситуацията с полицейското насилие в България.

Еврокомисарят коментира и констатациите в доклада за страната за 2026 г. Според него са отчетени определени положителни промени, включително по отношение на участието на магистратите в процедурата за избор на главен прокурор. Същевременно остават нерешени проблеми, свързани с командироването на магистрати, почтеността в съдебната система и липсата на достатъчен напредък при осъдителните присъди за корупция по високите етажи на властта.

Впоследствие Елена Йончева отново постави темата в пленарната зала на Европейския парламент. Тя заяви, че през последните седмици са станали публично известни твърдения за неправомерни действия на полицейски служители в различни части на България. Според нея особено тревожни са сигналите от област Кърджали, където има съмнения, че полицейски правомощия са били използвани за оказване на политически натиск.

Йончева поиска Европейската комисия да установи дали става дума за отделни нарушения, или за проблеми от системен характер. Тя настоя също Брюксел да изиска подробна информация от българските институции за предприетите разследвания и резултатите от тях.

Евродепутатът постави въпроса и за отговорността на ръководството на МВР. Според нея тя не бива да се ограничава единствено до служителите, за които има подозрения, че са извършили нарушения, а трябва да обхваща и техните ръководители, както и институциите, които са длъжни да разследват сигналите.

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Йончева посочи вътрешния министър Иван Демерджиев като политически отговорен за предприемането на необходимите мерки, осигуряването на съдействие при независими проверки и защитата на хората, подали сигнали. По думите ѝ въпреки публичните свидетелства и съмненията за злоупотреба с полицейски правомощия все още няма оповестени окончателни резултати от проверки или конкретни мерки на МВР по цитираните случаи.

Редактор: Цветина Петкова