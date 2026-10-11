В Източна България последният ден на седмицата ще остане слънчев. В ранните часове край морето ще има понижена видимост. В западните райони след обяд, а привечер и в централните, ще вали дъжд, в отделни точки – временно интензивно с гръмотевици. Вятърът ще е до умерен от юг. Дневните температури ще се движат между 20 и 25 градуса на Запад и между 25 и 30 на Изток.



В резултат на преминаващ бавен студен атмосферен фронт, в хода на предстоящата седмица ще захладнее осезаемо. С усилване на студените ветрове от север-северозапад температурите в понеделник ща паднат до стойности в границите от 17 до 22 градуса, във вторник и сряда – между 10 и 15 градуса.

По преминаването на фронта и впоследствие развитието на циклон в Средиземноморието се очакват напоителни есенни дъждове. Предварителните прогнози са сумарните валежи около средата на седмицата да са значителни по количество в Централна и Източна България. Има риск от локални наводнения и активиране на свлачища.

Междувременно в сряда и четвъртък ще са силни и поривите на вятъра по крайбрежието с високи вълни, особено по южните открити брегове. С понижаването на температурите в средата на седмицата в по-високия планински пояс на Западна и Централна България ще вали сняг.