Дългогодишната водеща на CNN Кристиан Аманпур ще напусне медията след 43 години кариера. Тя започва работа там като асистент, а впоследствие се утвърждава като водещ кореспондент, отразяващ конфликти и напрежение в горещи точки на света в продължение на десетилетия.

Аманпур, главната водеща на международната емисия на CNN, ще намали честотата на ежедневното си предаване "Аманпур", което вече ще се излъчва веднъж седмично в началото на следващата година и ще бъде прекратено през май, тъй като журналистката ще напусне медията през юни.

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В края на тази година тя ще прекрати също предаването си "Аманпур и компания", излъчвано по обществения канал "Пи Би Си" и ще продължи да води подкаста си заедно с бившия си съпруг Джейми Рубин, който е бивш американски дипломат.

68-годишната Аманпур заяви, че "очаква с нетърпение да предприеме нови интересни проекти".

"След много месеци размисъл и няколко безсънни нощи реших да се разделя със CNN, моя партньор през тези 43 фантастични години! Винаги ще подкрепям канала и ще се придържам към традицията му за поддържане на независима журналистика. И запомнете - винаги бъдете искрени, а не неутрални", посочи Аманпур.

An update from me... https://t.co/AKLOEekEO2 — Christiane Amanpour (@amanpour) October 19, 2026

Водещата не оповести причините за напускането си, нито спомена конкретно за настъпването на промени в канала. От друга страна обаче краят на кариерата ѝ в международната медия съвпада с началото на нова ера за CNN, която преминава под управлението на друг собственик - медийния конгломерат "Скайденс".

Chief international anchor Christiane Amanpour announces that she will leave CNN next June after a 43-year career at the network https://t.co/zGdsEYX0Oh https://t.co/0EjAi8O3mn — CNN (@CNN) October 19, 2026

Аманпур се присъедини към CNN като асистент през 1983 г. По думите на управителния директор на медията Марк Томпсън по онова време потенциалът ѝ за развитие не е бил оценен подобаващо от всички.

"Както е известно, един от нейните началници ѝ казал, че не притежава необходимите качества, за да стане международен кореспондент и дори, че не може да заема каквато и да е роля в ефир. Е, можем да се убедим, че тя наистина му доказа колко много се е заблуждавал!", написа Томпсън.

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Седем години по-късно Аманпур става репортер и международен кореспондент. Тя придобива известност в началото на 90-те години, когато отразява войната в Залива, конфликта в Близкия изток и много други горещи точки по света.

"Отразяването на военни събития поражда призвание и чувство за цел, чувство, че можеш да разкажеш една история", посочва Аманпур.

Журналистката се стремеше да представя международните новини, включително и сложните истории, по начин, който да е достъпен за американските зрители. "Никога не съм вярвала, че нещата са твърде сложни, за да бъдат представени по американската телевизия", заяви тя пред АП през 2023 г.

"Никога не съм се отнасяла с пренебрежение към аудиторията и никога не съм вярвала, че зрителите искат да знаят само какво се случва в собствения им двор", изтъкна тогава тя.

Редактор: Ивета Костадинова