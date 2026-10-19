Чуждестранен гражданин на 32 години е нападнал екип на Спешна помощ във Варна. Инцидентът станал на паркинг в района под Аспаруховия мост, предаде кореспондентът на БТА в града Мила Едрева.

От полицията посочват, че подаденият сигнал бил за човек в безпомощно състояние. При пристигането на екипа обаче чужденецът започнал да проявява агресия и причинил леки телесни повреди на шофьора на линейката и лекаря.

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Нападателят е задържан. Мъжът е известен на органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Ивайла Маринова