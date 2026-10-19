Снимка: БГНЕС
Те се отзовали по сигнал за 32-годишен мъж в безпомощно състояние
Чуждестранен гражданин на 32 години е нападнал екип на Спешна помощ във Варна. Инцидентът станал на паркинг в района под Аспаруховия мост, предаде кореспондентът на БТА в града Мила Едрева.
От полицията посочват, че подаденият сигнал бил за човек в безпомощно състояние. При пристигането на екипа обаче чужденецът започнал да проявява агресия и причинил леки телесни повреди на шофьора на линейката и лекаря.
Мъж с 2,73 промила замерял и заплашвал екип на Спешна помощ в Смолянско
Нападателят е задържан. Мъжът е известен на органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Ивайла Маринова
Източник: Мила Едрева, кореспондент на БТА във Варна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни