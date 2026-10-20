Мъж е загинал при тежък пътен инцидент на околовръстния път на Пловдив в посока Брестник. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в областния град. Сигналът е получен на тел. 112 към 10:00 ч., съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

По предварителна информация при изпреварване фирмен микробус се сблъскал челно с товарен автомобил. Екипът на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на шофьора на буса, който се е наложило да бъде изваден с помощта на специализирана техника на пожарната.

Двама загинаха при тежка катастрофа между автобус и камион в Пазарджишко (ВИДЕО+СНИМКИ)

Прави се оглед на местопроизшествието. Полицията пренасочва трафика по обходни маршрути.

Редактор: Цветина Петрова