Тежка катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив, малко след разклона за село Говедаре, e станала към 21:40 ч. в понеделник. Ударили са се автобус и камион с полуремарке. Двамата водачи са загинали.

Верижна катастрофа затвори пътя Пазарджик – Пловдив

Снимка: ОДМВР-Пазарджик

Към мястото на инцидента били насочени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Извършен е и оглед. Установено е, че водачът на автобуса е 69-годишен мъж от пазарджишкото село Сарая, а шофьорът на товарния автомобил е 38-годишен турски гражданин, със статут на законно пребиваващ на територията на страната ни.

Автобусът е пътувал по линията Пазарджик-Пловдив и е превозвал работещи в частна пловдивска фирма. За щастие в него не е имало пътници. Водачът на камиона е превозвал метални профили и е работил като шофьор на камион за българска фирма.

Причините довели до тежкия инцидент са в процес на изясняване.

Снимка: ОДМВР-Пазарджик

Пътят в отсечката между Стамболийски и Мало Конаре остана затворен до тази сутрин. Използваха се обходни маршрути. Около 9:00 ч. пътят между Пазарджик и Пловдив отново беше отворен за движение.

По случая е образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Видео: ОДМВР-Пловдив