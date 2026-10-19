Украйна обсъжда с Турция, Египет и Индия план за защита на доставките на хранителни продукти през Черно море, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Трите държави са предложили транспортирането на хранителни продукти както от украински, така и от руски пристанища да се извършва с кораби под техните национални флагове. Планът предвижда воюващите страни да поемат ангажимент да не атакуват тези плавателни съдове. Зеленски посочи, че посредници от Турция, Индия и Египет многократно са се свързвали с Москва по въпроса, но руските власти продължават да отхвърлят предложението.

Евентуалното споразумение би предоставило на Анкара нова роля в усилията за гарантиране на износа на храни през Черно море. Турция и ООН посредничиха при сключването на първоначалната зърнена сделка, подписана в Истанбул на 22 юли 2022 г. Споразумението, известно като Черноморската инициатива за зърното, създаде защитен морски коридор от украинските пристанища Одеса, Черноморск и Пивденни след началото на пълномащабната руска инвазия. В Истанбул беше създаден съвместен координационен център с представители на Турция, Украйна, Русия и ООН, който наблюдаваше превозите и проверките на корабите. Благодарение на инициативата бяха изнесени близо 33 милиона тона зърно и други хранителни продукти, преди Русия да се оттегли от споразумението през юли 2023 г., отказвайки да го удължи. Москва мотивира решението си с нерешените проблеми пред собствения ѝ износ на храни и торове.

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Новият план предвижда защита на корабите, обслужващи и двете воюващи страни, вместо просто възстановяване на предишния механизъм за украинския износ.

Черноморските пристанища са основният маршрут за износ на украински хранителни продукти, но доставките са преустановени от август заради руски атаки срещу пристанищната инфраструктура и търговски кораби.

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„Не можем да се справим с този обем доставки чрез железопътен транспорт“, заяви още Зеленски.

По данни на украинското Министерство на земеделието, Киев в момента успява да изнася едва 38% от обичайните си количества. Прекъсването на морските доставки принуждава Украйна да търси допълнителна подкрепа от Европейския съюз. Зеленски съобщи, че Киев е поискал от Брюксел да възобнови програмата за т.нар. коридори на солидарността, която след началото на руската инвазия през 2022 г. улесни транспортирането на украинска селскостопанска продукция през европейските железопътни мрежи и пристанища.

Редактор: Цветина Петрова