Руските действия в Черно море застрашават доставките на украинска земеделска продукция и могат да предизвикат ново поскъпване на храните в световен мащаб. За това предупреди украинският външен министър Андрий Сибига в интервю за агенция „Укринформ“.

Според него Москва използва ограниченията върху корабоплаването като средство за натиск, което може да доведе до недостиг на храни в редица африкански държави и да предизвика нови миграционни вълни към Европа. „Русия използва храната като оръжие“, заяви Сибига, определяйки действията на Москва като целенасочена стратегия.

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Украинският първи дипломат припомни, че през 2022 г., когато морският износ беше сериозно затруднен, световните цени на храните са се повишили с 25%. По думите му съществува риск от нов подобен скок, а опасността част от земеделските площи в Украйна да останат незасяти може да се отрази на цените и през следващата година. „Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток, този път по отношение на продоволствената сигурност“, предупреди министърът.

Киев настоява за възстановяване на свободното корабоплаване и прекратяване на атаките в морето. Според Сибига към международните усилия вече са се присъединили Индия и Египет, като посредниците очакват отговор от Русия.

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Междувременно Украйна работи с европейските си партньори за разширяване на сухопътните маршрути за износ на зърно. Сибига подчерта, че страната има потенциал да осигурява храна за до 400 милиона души, поради което евентуалното продължително блокиране на черноморските доставки би имало последици далеч отвъд региона.

Редактор: Цветина Петкова