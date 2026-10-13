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Андрий Сибига коментира ударите по кораби в Черно море, близо до българския бряг
Украински граждани са ранени при последния руски удар срещу търговски кораби близо до българските териториални води, написа в социалната мрежаX украинският външен министър Андрий Сибига.
“Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България, който доведе до раняването на граждани на Украйна и Азербайджан, още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва”, написа Сибига.
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Russia's latest attack on commercial vessels near Bulgaria's territorial waters, which injured Ukrainian and Azerbaijani citizens, once again demonstrates Moscow's deliberate disregard for civilian lives and maritime security in the Black Sea. We urge our partners to step up pressure on Russia, strengthen sanctions, and take decisive action to hold it accountable and protect freedom of navigation. The Black Sea is a lifeline for global food security. Russia is attacking it to weaponize hunger and hold the world hostage. This must be met with strength.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2026
Той призова партньорите да увеличат натиска и санкциите над Русия и да вземат решителни действия, за да потърсят отговорност от нея и да защитят свободата на корабоплаването.
“Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия”, добави украинският външен министър.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
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