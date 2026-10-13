Андрий Сибига коментира ударите по кораби в Черно море, близо до българския бряг

Украински граждани са ранени при последния руски удар срещу търговски кораби близо до българските териториални води, написа в социалната мрежаX украинският външен министър Андрий Сибига.

Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България, който доведе до раняването на граждани на Украйна и Азербайджан, още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва”, написа Сибига.

ЕС и НАТО подкрепят България след атаките в Черно море: Премиерът разговаря с Фон дер Лайен и Рюте

Той призова партньорите да увеличат натиска и санкциите над Русия и да вземат решителни действия, за да потърсят отговорност от нея и да защитят свободата на корабоплаването.

Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия”, добави украинският външен министър.

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking