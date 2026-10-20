Шивашкият бранш в национален мащаб се е свил с близо 40% за последните две години. Русе доскоро беше сочен като център на текстилната индустрия. Само през тази година са затворили две големи шивашки фирми. От бранша посочват, че икономическият натиск може да доведе до затваряне и на още предприятия. Високите цени на горивата и липсата на кадри обаче се посочват като основни проблеми и причини за кризата в сектора.

Миглена Христова е член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожа. В ефира на „Здравей, България” тя каза, че България има дългогодишни традиции в текстилната индустрия, но през последните години разходите са нараснали изключително много. „Трябва да се конкурираме с фирми от Азия, Африка и Турция. При тези високи разходи ние не сме конкурентоспособни”, обясни тя. И допълни, че се налага някои от предприятията да затворят точно заради високите разходи за електроенергия и транспорт. Такова затваряне води и до безработица, подчерта Христова.

КНСБ: Индустрията в България е загубила близо 105 хил. работни места от 2019 до 2023 година

По отношение на транспорта тя отбеляза, че в производството често се налага извозване на работниците от малките населени места. Христова заяви, че няма и държавна програма, която да подпомага бранша. От бранша призовават за връщане на такава програма за помощ при транспорт на работници.

Тя отбеляза, че вносът на работници за сектора става все по-непосилен отново заради високите разходи.

Повече гледайте във видеото.