Негативната тенденция води до затваряне на редица фабрики и предприятия у нас
За негативна тенденция в заетостта алармират от КНСБ. Според синдикатите в периода 2019-2023 г. България е загубила 15% от работниците в производството, а негативната тенденция продължава и води до затваряне на редица фабрики и предприятия у нас през последните 2 години.
Сред синдикалните искания са активна индустриална политика и създаване на Фонд за защита на уязвимите индустрии.
КНСБ: 799 евро месечно са нужни на човек за нормален живот в България
„Има негативна тенденция в заетостта - от 2019 до 2023 година общо в индустрията са загубени близо 105 хиляди работни места в България. Ясно е, че не можем да твърдим, че навсякъде има негативна тенденция. Части от индустрията продължават да работят добре, но добивът на въглища например бележи поредица от катастрофални спадове до над 50% през последните години”, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.Редактор: Ивета Костадинова
