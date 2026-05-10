Камион се запали рано тази сутрин в квартал „Възраждане” във Варна. Сигналът за инцидента, станал пред блок № 50, е подаден в пожарната служба в 03:25 ч.

Пожарът е започнал от тежкотоварния камион, който е изгорял напълно. Впоследствие пламъците са се прехвърлили и върху паркиран в близост лек автомобил, който също е изпепелен от огъня.

Кола и два скутера изгоряха при пожар в гараж в Плевен (ВИДЕО+СНИМКИ)

На мястото веднага е изпратен екип на пожарната, който своевременно е потушил пожара. Благодарение на бързата намеса на огнеборците не се е стигнало до по-сериозни щети в района на инцидента.

При пожара няма пострадали хора. Причините за възникването на огъня все още са в процес на изясняване