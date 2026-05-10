В следващото видео на колегите от "Дойче Веле" ще видим нещо на пръв поглед лесно, но всъщност много показателно - тестът на фламингото.

Колко дълго можете да стоите на един крак и какво разкрива това за баланса, координацията и състоянието на тялото? Оказва се, че поддържането на равновесие не зависи само от мускулите, а и от зрението, нервната система и концентрацията.

Какво е да си водач на конни преходи в Исландия (ВИДЕО)

Изследване на британски учени показва коя възрастова група колко време трябва да издържи. Ако сте между 18 и 37 години целта е 43 секунди. За тези над 80 години трябва да издържите поне 5 секунди.

Как работи този тест и защо е полезен - вижте във видеото.