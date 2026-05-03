Яздене сред природа на кротки коне е преживяване на безгранична свобода. Дали водач на конни преходи в Исландия е най-добрата работа?

Разказва „Дойче Веле”:

Елиза се мести от Германия в Исландия сама на 18 години, след като завършва гимназия. Краткият ѝ престой се превръща в 4-годишен. Конен център близо до Рейкявик е четвъртият ѝ работодател. Работният ѝ ден започва в 09:00 часа с оседлаване и подготовка на конете – тези, които ще работят днес.

„Обикновено имаме 45 минути, за да ги подготвим. Може да е доста натоварено, ако има много коне за деня”, разказва Елиза.

Лятото е пиковият сезон. Много водачи са сезонни работници от чужбина, повечето жени. Елиза води обиколки целогодишно, при всякакво време. Обикновено работи 15 дни в месеца и е постоянен служител.

Не е необходимо да преминавате през специално обучение, за да станете водач, но има минимални изисквания.

„Първо, много е важно да сте добър ездач. Обикновено водачите яздят по-трудни коне от гостите. Трябва да говорите английски, за да общувате с туристи от цял свят. И трябва да сте отворен човек”, казва Елиза.

Не е задължително да знаете исландски. Кандидатите от Европейското икономическо пространство могат да работят в Исландия без виза. Тези от други страни се нуждаят от разрешение.

Преходите могат да продължат от 2 часа до няколко дни. Водачите определят маршрута и темпото по пътя, като наблюдават цялата група и се уверяват, че всички са в безопасност.

Правенето на снимки е друга част от задачите на Елиза. Често тя намира работата с хора също толкова трудна, колкото и работата с коне.

„Винаги ще има начинаещи, които имат проблеми с коня. Това може да се дължи на конете, на ездача или и на двете. Това е предизвикателство. Или като цяло – ако хората нямат необходимия баланс, или ако са прекалено самоуверени”, разказва Елиза.

Тези малки, здрави коне са единствената порода в Исландия. Те са добродушни и лесни за яздене, дори за начинаещи. Много туристи идват тук само за да ги видят. Конете са част от културното наследство на Исландия. Стабилни и идеални за изследване на неравния терен.

Техните предци са дошли в Исландия с викингите. Днес в страната има 90 000 от тях.

След два прехода Елиза има още работа за днес – грижа за конете. Тя няма нищо против да чисти боксове и да подрежда, но вижда и недостатъци в работата си.

„Аз съм на 22 години и вече имам проблеми с гърба. И това няма да се оправи, ако яздя по 6 часа на ден. Един голям недостатък в работата с коне по цял свят е, че получаваш малко пари за труда си. Трябва да имаш страст към работата си, защото определено не я вършиш заради парите”, казва Елиза.

Гидовете на пълен работен ден печелят малко под 500 000 исландски крони или 4100 щатски долара на месец в една от най-скъпите страни в Европа.

Страст към конете, красива обстановка, непредсказуеми гости, малко пари и здравословни проблеми. Наистина ли е работа мечта?

„Обожавам да яздя коне и ми се плаща за това. За мен тя има повече плюсове, отколкото минуси, но не е перфектната работа. Бих казала – 8 от 10”, казва Елиза.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.



Редактор: Ина Григорова