Ще успее ли да се справи начело на управлението Румен Радев? Темата коментираха журналистът Валерия Велева и едно от лицата на протестите пред 2020 г. и бивш народен представител Арман Бабикян в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Протестът от 2020 г. не изпълни целта си. Той вече беше стартирал и хората бяха на улицата, когато Радев излезе от Президентството с прословутия юмрук. Румен Радев може да се каже, че е победил, когато той изпълни своите реформи”, коментира Бабикян.

Ще успее ли кабинетът на Румен Радев да балансира между експертно управление и политически очаквания

„Когато нямаш орган в лицето на Прокуратурата, която да си свърши работата, свикваш комисия в Народното събрание. Отхвърлянето на комисиите за разследване на имуществото на Делян Пеевски и на Иво Прокопиев показа страх, защото Радев няма следствието и Висшия съдебен съвет”, допълни той.

"В момента говорим за олигархичен модел. Ние не говорим за проблемите на хората. По времето на кампанията не видяхме никаква конкретика. Когато я видим, можем да кажем дали Радев ще се справи с този модел. Това, че те имат мнозинство от 131 гласа, не им гарантира успех. Ако те не изпълнят всичко това, което са обещали и не намерят поддръжници по пътя си за разграждане на модела, и повече от 131 гласа да имат, няма да успеят”, каза от своя страна Велева.

"В този кабинет няма силен фокус. Няма човек, за когото да се каже, че той ще поведе борбата. Това не е "А" отбор, на който ние всички възлагаме утре или вдруги ден да се справи с държавата. Радев показа диалогичност в първия ден на управлението”, допълни журналистката.

