В четвъртък новият парламент се събра на първото си редовно заседание. Депутатите се захващат със законодателната работа. Приоритет номер едно е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година.

Тонът в зала се изостри още с началото, като мнозинство и опозиция си размениха реплики на висок тон както заради процедури по правилника за работа на парламента, така и за първите гласувани предложения.

Какво предстои след първото заседание на 52-рото Народно събрание

В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложения за създаване на две комисии. Преди няколко дни от "Демократична България" поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на "кръга "Капитал" и олигарха Иво Прокопиев".

В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг.

В кулоарите на парламента депутати коментираха отхвърлянето на двете комисии. "Първият реален работен ден на 52-рото Народно събрание, за съжаление, започна с лош знак. И той дойде от страна на управляващите. Политическата сила, която спечели убедително изборите, днес си позволи да говори за „нашето Народно събрание“, което според тях означава, че повече от половината избиратели не следва да имат думата в него", заяви Велислав Величков, депутат от "Продължаваме Промяната".

По думите му "цялата декларация на господин Антон Кутев беше в този стил". "Но, моето лично мнение е, че тя беше написана и представена само с една цел - да обоснове защо няма да се разглежда законопроект, с който де факто се предлага сваляне на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов".

От своя страна депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов заяви, че: "Ние не желаем и не сме търсили тази подкрепа, и това трябва да стане ясно. Има стар прийом от тяхна страна, при който се опитват да се докоснат до определени теми с цел токсичност. Ние нямаме необходимост от тяхната подкрепа и не сме я търсили, разбира се, извън рамките на парламентарния диалог, който поддържаме с всички. Тук ще отбележа нещо много любопитно - подписахме общо решение за Комисията по правилника. Беше разпределена квота и всички се разписаха, а в същото време сега се прави нещо съвсем различно".

Междувременно парламентът създаде Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против и 32-ма се въздържаха. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България", съобщава БТА.

"За" създаването на комисията гласуваха от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС и ДПС. От "Демократична България" 19 бяха "въздържал се" и двама "против". От "Продължаваме промяната" също се въздържаха, а "Възраждане" гласуваха "против". В състава на временната комисия за правилника влизат Димитър Здравков - председател, и членове от ПБ - Галин Дурев, Димитър Петров, Стефан Белчев, Янка Тянкова, Олга Борисова, Александра Вълчева, Мария Тодорова и Фатме Рамадан. От ГЕРБ-СДС са Рая Назарян, Александър Иванов и Росица Кирова, от ДПС - Хамид Хамид, от ДБ - Атанас Славов, от ПП - Стою Стоев, от "Възраждане" - Петър Петров.