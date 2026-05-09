Рекорден брой плажове и пристанища по българското Черноморие ще бъдат отличени със „Син флаг” през сезон 2026. Общо 26 плажа и 6 пристанища получават престижния международен еко-сертификат – най-високият брой в историята на България, съобщиха от движението „Син флаг” – България.

Отличието се присъжда на туристически обекти, които покриват строги международни критерии, свързани с качеството на морската вода, безопасността, услугите и екологичното образование. „Качеството на водата е най-важният аспект, защото касае здравето на хората. Следят се още безопасността, водното спасяване и екологичните инициативи“, обясни Станимир Георгиев от движението „Син флаг” – България.

Сертификатът се подновява ежегодно след проверки и постоянен мониторинг. Плажовете и пристанищата се наблюдават целогодишно, а качеството на морската вода се изследва чрез физико-химични и микробиологични показатели. „Концесионерите работят с акредитирани лаборатории или използват мониторинговите данни на регионалните здравни инспекции“, допълни Георгиев.

ЮНЕСКО: Несебър запазва статута си непроменен за още поне две години

През миналата година отличените обекти са били 30, а сега броят им нараства до 32. Сред тях са плажове от Албена и Кранево на север до Созопол, Дюни и Бутамята на юг.

За поредна година плаж "Поморие-изток" получава престижното отличие, а рибарското пристанище в града е сертифицирано за втора поредна година. Местните жители смятат, че сертификатът привлича повече туристи и гарантира качество. „Това е нещо, което привлича туризма, особено сред младите хора. Като родители всички се интересуват от чистотата и сигурността“, коментира Детелина Готева.

Според жители на Поморие отличието е знак за чиста вода, поддържани плажове и добра инфраструктура.

От движението „Син флаг” подчертават, че отличието носи реални ползи както за туризма, така и за местната икономика. „Потокът от посетители се увеличава, концесионерите инвестират повече, а общините подобряват инфраструктурата. Това води до по-развити услуги и по-добра среда“, посочи Станимир Георгиев.

Кметът на Поморие Иван Алексиев заяви, че отличието е признание, но и голяма отговорност. „Това е сертификат за качество. Показва, че имаме чисти морски води, прекрасни плажове и пристанище, което предлага сигурност и добри условия за мореплавателите“, каза той.

Повече гледайте във видеото.