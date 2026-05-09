Връщаме се назад преди повече от 100 години. Как са изглеждали секционните протоколи през 1902 г. - без грешки и зачертавания. Всичко е прилежно описано с красив, направо калиграфски почерк. Неслучайно - по това време е задължително в комисиите да участват поне двама учители. Какви са особеностите на българските национални избори отпреди век в морската столица Варна?

На 27 юли 1878 година Варна е освободена. По това време в морската столица живеят близо 24 000 души - пъстра смесица от българи, турци, арменци и евреи. Само година след Освобождението, тук се провеждат първите парламентарни избори. В хранилището на държавния архив се пазят огромно количество документи, сред които и указът на княз Александър Батенберг. За всичко това разказва началникът на отдел "Държавен архив" във Варна Донка Николова.

Избори от миналото: Как са гласували българите преди 150 години (ВИДЕО)

Оказва се, че черният ПР не е плод на съвременния свят. Преди повече от 100 години партиите са водили истински битки помежду си в позивите и плакатите.

Жените в България са имали избирателни права далеч преди сочената като пример Швейцария. У нас българките получават право да гласуват през 30-те години на 20 век, а в Швейцария едва в началото на 70-те.

Избори, машини и много неизвестни: Какво предлагат парламентарните групи

За 100 години избирателната система се е променила - така както и хората. В началото на 20 век, членовете на секционните комисии са имали само мастилници, но протоколите са изящно изписани с перфектен почерк. Независимо от острите борби на партийните членове тогава не им е минавало и през ум да купуват гласове. А избирателите са познавали и са изисквали от своите депутати да работят за общото благо.

Подобрила ли се е системата през последните 100 години? Отговор може да си даде всеки един от нас.

Повече гледайте във видеото