И тези избори няма да се разминат без страсти около Изборния кодекс. Този път в основата на спорът е с какви машини да гласуваме? Репортерът Саня Петкова провери какво точно предлагат парламентарните групи.

В последните години, точно преди избори, темата за промяната на Изборния кодекс става особено актуална. А картината е позната - политическото напрежение се развихря заради разнопосочните настоявания. В центъра на вниманието пък се оказват машините, както и съмненията за опити за манипулиране на вота.

Сега идеята на управляващите е да гласуваме с оптични скенери – нов метод, който досега не е прилаган у нас. Част от депутатите обаче все още не са напълно запознати с концепцията.

Продължава спорът за начина на гласуване

„Предимството е, че остава и в машината следа, а бюлетината се събира отделно. Това е, но и аз не знам повече подробности. Тепърва ще ни правят демонстрации”, заяви Кирил Добрев, зам.-председател на ПГ на БСП.

Според Бранимир Балачев от ПГ на ГЕРБ предимството е, че ще се изчистят доста грешки. „Все пак това е нещо ново и трябва да бъдем внимателни. Реално гласуването става на хартия. Всеки попълва вота си, слага го на сканиращо устройство, проверява се дали е правилно попълнен вотът и след това влиза в системата. Бюлетините остават в пломбиран чувал. Не съм запознат със софтуера, трябва да бъде внимателно разгледан. Иначе - махаме машините, слагаме сканиращите. Това ще създаде напрежение в обществото”, каза Балачев. Той е подкрепил предложението на комисия. „Това ще бъде софтуер, който ще бъде собственост на държавата, а не на частна дружество”, допълни той.

ДПС от години повдигат темата за машини, които сканират хартиените бюлетини. Преди около година пък ИТН внесоха в парламента предложението си за такива устройства. Подобна идея имаше и от страна на парламентарната група на ПП-ДБ. И двете предложения обаче отлежаваха в деловодството на Народното събрание през последните 365 дни. А в края на 2025 година от ПП–ДБ внесоха ново предложение - за 100% машинен вот. То обаче срещна отпор в парламентарната правна комисия.

„Ние предлагаме това, което работи на три поредни избора и произведе най-честните избори в България в последните десетилетия. А именно – в секциите с над 300 гласа да има само машинно гласуване. Това означава без поправки на протоколи, без човешки грешки, ограничаване на риска от купуване на гласове, тъй като няма тъмна стаичка, хората не могат да си снимат бюлетините, не могат да внасят бюлетини отвън и т.н.”, каза Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ.

Втори ден спорове: Правната комисия отново обсъди поправките в Изборния кодекс

„Това, което правят управляващите, е изцяло нова технология, което на първо място не бива да се прави два месеца преди изборите. Цялата операция по въвеждането на тези оптични скенери изглежда инспирирана и координирана от Пеевски, който опитва да направи това, което винаги прави – саботаж на изборите, за да може в мътната вода да си изкара всичките схеми, всичките купувачи и т.н. Защото автентични гласове за Пеевски има много малко”, допълни още Божанов.

Що се отнася до внесеното преди година искане за машини със скенери, Божанов каза, че това е било предложение на ПП. „Ние не сме го подписали. Но то все пак има съществена разлика – предлага се първоначален етап на изпитване, за да се установят всички тези неща, които в момента се налага да установяваме в движение и при доста ограничено време”, каза Божанов.

„Самата машина отчита броя на гласовете, преференциите и т.н. Тоест няма човешки фактор при преброяването на гласовете. Никой няма да „маже” в СИК протоколи. Самият процес е доста лесен за отчитане на вота, защото не могат да бъдат допускани грешки. По този начин с тези машини се избягва и прецедентът, който имахме на предходните избори с невалидните бюлетини”, каза Павела Митова, ПГ на ИТН. „Машината произвежда протокола, който отчита всички гласове. След това се отива от секционната избирателна комисия в районната избирателна комисия, където, ако има разминаване между така наречените изрезки от машината и броя на гласовете, което практически е невъзможно, защото самата машина отчита вота, то тогава се броят бюлетините, които се намират отдолу под самата машина в кутии”, каза Митова.

„В момента смятам, че опозицията търси всички възможни варианти, за да саботира един напълно легитимен процес, така че да могат да бъдат изчистени досега видимите грешки в Изборния кодекс. Ние не сме хората, които внесохме Изборния кодекс преди една седмица. ИТН направихме това две седмици след старта на този парламент и той е обсъждан в продължение на близо година”, смята Митова.

Каква е разликата между настоящите машини, с които гласуваме, и тези сканиращите?

„За избирателя има съществена разлика. Но ако погледнем скритата част – софтуера и хардуера – има много общи неща. Начинът на обработка на резултатите, записването, криптирането са доста подобни. Те се записват на флаш памети, в които в края на деня може да бъде записан окончателният протокол и те да бъдат използвани за обработката в център в районната избирателна комисия”, обясни Веселин Тодоров, управител на „Сиела Норма”.

„Има сензорен екран, чрез който избирателят може да комуникира с машината. Има принтер, който е с опция дали да отпечатва разписка, или не. Разбира се, отпечатва и протокол в края на деня. Различното е, че тя е прикрепена към урна. Бюлетината се попълва по традиционния начин и може да бъде пусната с лице нагоре или с лице надолу. Може да има и двустранни бюлетини. Има изисквания за ширината, но тя може да бъде доста по-дълга. В България обикновено е между 2 и 3 страници”, поясни Веселин Тодоров.

Следователно настоящите бюлетини и листи също могат да бъдат сканирани от тази машина. Има и някои по-специфични изисквания за плътността на хартията, но те не са нещо трудно изпълнимо. Въпреки че няма решение, че ще гласуваме с такива машини, у нас вече има такива. Тодоров обясни, че това е част от работата им – да проучват най-новите технологии .

„Ние със сигурност не можем за тези избори да осигурим 12 000 или 15 000 машини”, каза той. Цената на една е около 4 000 евро.

„Тук се говори за фундаментална промяна на начина, по който се отчитат гласовете”, коментира Цветелина Пенева, член на обществения съвет към ЦИК. „Това не е предимство на едната или другата технология – хартията пред машината или нещо друго. Тук говорим за начин на гласуване и начин на отчитане на резултатите, какъвто досега никой в България не е правил, дори експериментално. И наистина резултатите от това какво би се случило, ако се гласуват предложените промени в работната група тези дни, биха били непредсказуеми дори за тези, които ги предлагат”, смята Пенева.

Тя се притеснява от високата степен на непрозрачност. „Ако някой искаше да въведе нова технология, имаше предостатъчно време от пролетта на 2025 година досега, за да я покаже”, каза Пенева.

Повече гледайте във видеото.

