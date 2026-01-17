Продължава спорът между формациите за това как ще гласуваме. Промените в Изборния кодекс все още са на етап второ четене в комисия.

Обсъжда се дали трябва да бъдат въведени нови сканиращи устройства и от кога. За сега преобладават позициите, че това няма как да се случи за предстоящия предсрочен вот, а по-скоро от 2027 година. Така се очертава по-скоро да гласуваме по стария ни познат вариант.

Още отначало от ГЕРБ обявиха, че Изборния кодекс не трябва да се променя в "12 без 5", но подкрепят предложението за въвеждане на гласуване със сканиращи машини.

Въпреки че в комисия предложението на ПП-ДБ за 100% машинен вот беше отхвърлено, от формацията остават на категоричната позиция, че ще настояват промяната да бъде осъществена и ще използват всички средства.

Според БСП, ако се въведат сканиращи машини, то трябва да е след 2027 година. А сега да остане гласуването с настоящите устройства, които и да броят гласовете, но да остане и възможността за хартиена бюлетина.

Очаква се заседанието на комисията по правни въпроси, където се разглеждат изборните промени да продължи в понеделник и вторник.