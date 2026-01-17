Сигнали за активизиране на схеми за купуване на гласове, свързвани с „хора с прякори“, бяха във фокуса на пресконференция на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев в Бургас. Темата беше поставена в контекста на промените в Изборния кодекс и мерките за гарантиране на честен изборен процес.

„Поводът да съм днес в Бургас е честността на изборния процес“, заяви Мирчев в началото на брифинга. Той уточни, че е провел среща с доброволци от инициативата „Ти броиш“ от различни общини в областта.

Мирчев към Борисов: Не паднахте сами, свалиха ви хората

По думите му има тревожни индикации за активност на местно ниво. „Основният проблем са индикациите за активизиране на криминалния контингент по отношение на купуването на гласове в област Бургас, за хора с прякори, добре познати на всички нас“, каза Мирчев.

Той отправи критики към работата на държавните институции. „Практически нямаме работеща прокуратура, не работят ДАНС и българските институции. Гарантирането на честен изборен процес очевидно трябва да бъде в ръцете на българските граждани“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Мирчев подчерта ролята на гражданските наблюдатели в изборния процес. „Вече имаме над 7 000 души в инициативата „Ти броиш“. Целта ни е да достигнем над 20 000 доброволци, за да можем да обхванем цялата страна“, посочи той.

По отношение на законодателните инициативи Мирчев заяви: „Ще предложим Народното събрание да приеме декларация, с която ясно да каже на Висшия съдебен съвет, че трябва да бъде гласувана оставката на временно изпълняващия длъжността главен прокурор“.

Акцент беше поставен и върху начина на гласуване. „Ние настояваме за 100% машинно гласуване и ще продължим да настояваме за това в зала“, заяви Мирчев, като добави: „Когато има хартиена бюлетина, има огромни възможности за манипулации“.

По темата за предстоящите избори той подчерта, че датата им е изцяло в правомощията на държавния глава. „Това решение е на президента и той трябва да го вземе“, каза още Мирчев.

Редактор: Мария Барабашка