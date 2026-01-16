Правната комисия продължи и в петък обсъжданията по промените в Изборния кодекс. Заседанието започна с три часа закъснение, заради липса на кворум.

Очаквано ремонтът на Изборния кодекс предизвика бурни дебати между политическите сили. За втори ден ябълката на раздора се оказаха предложенията на част от управляващите за въвеждане на сканиращи устройства. Опозицията изрази съмнения как ще се запази тайната на вота.

Какво приеха до момента в комисията? По предложение на „Възраждане” - изборните секции в държави извън ЕС ще са максимум 20, извън тези в дипломатическите ни представителства.



Депутатите приеха и предложение на ИТН за борба с мъртвите души. А именно - данните на НСИ от последното преброяване да служат за създаването на избирателните списъци.



Правната комисия отхвърли 100% машинен вот на изборите

Раздорът в Правната комисия и то между досегашните партньори в управлението, започна заради идеята за въвеждане на сканиращи устройства.

„Ще направим предложение за отлагателно действие на влизане на тези сканиращи устройства, а именно от 1 януари 2027 година. Няма време за подготовка”, заяви Мая василева от БСП.

От своя страна Александър Рашев от ИТН заяви: „Ще бъде предложен текст, който ще обобщава обстоятелствата, че в случай че не може да има снабдяване с такива машини с решение на ЦИК ще се гласува по стария ред”.

Опозицията изрази съмнения как ще се запази тайната на вота.

„Този образец на бюлетина е със сегашните изисквания. Вие точно тези изисквания не променяте. Единственото, което променяте, е да няма втори печат и да не се сгъва бюлетината”, обясни Надежда Йорданова от ПП-ДБ.



„Осигуряването на тайната на вота в крайна сметка е воля на самия избирател. Нека да спрем да обясняваме, че е нарушена тайната вота”, призова Кузманова от ИТН.



Петър Петров от „Възраждане” подчерта, че „като опозиция партията му ще направи всичко възможно да не бъдат приети тези предложения”.

В пленарната запа обаче стана ясно, че не могат да се предвидят средства за закупуването на такива устройства, защото е в сила удължителен бюджет.

„Държавата няма бюджет. Имаме доразходните тавани от миналата година или както е известно - 1/12. Ако ме питате за личното ми становище, дали е възможно организацията на изборния процес по друг способ и на база за купуване на други машини, ще ви припомня, че преди 3 или 4 години логиката на изборния процес е сменена в последния възможен момент – в петък следобед”, заяви вицепремиерът Томислав Дончев.

Очаква се ремонтът на Изборния кодекс да продължи и следващата седмица.