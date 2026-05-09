Доволен съм от постигнатото. Знаете, че всяко правителство започва с програма, приоритети, мерки и цели и завършва с отчет. При сегашния мандат на служебното правителство не само в Министерството на отбраната, всички министри направихме отчет как сме изпълнили приоритетите, какви въпроси сме решили и какви проблемни въпроси остават да бъдат решени и предадени на нашите наследници. В този смисъл съм доволен. Дали всичко е направено - съмнявам се. Още има много открити въпроси за армията и много проблеми за решаване от новия министър на отбраната. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Атанас Запрянов.

Той подчерта, че при предаването на предаването на властта е имал възможност да поговори абсолютно откровено с новия министър Димитър Стоянов. "Обяснил съм ситуацията. Министър Стоянов е бил служебен министър, познава отбраната и мисля, че бързо ще навлезе и ще направи своята оценка за състоянието", посочи Запрянов.

Запрянов призова Президентството да не се държи като министерство на отбраната в сянка

Той е единственият министър на отбраната, запазил поста си в четири поредни кабинета. "И в четирите правителства, в които съм бил министър, лично премиерите са ми се обаждали. В случая със служебния кабинет - премиера Андрей Гюров. Няма кой друг да ми се обади. Много резонно беше да се мисли в кратък период от време, тъй като имаше много спешни въпроси за решаване. Първият беше кризата в Иран и операцията на САЩ. След това работехме по механизма SAFE и проектите, които трябваше да бъдат готови до края на април. Имаше и текущи проекти по превъоръжаването - пристигането на самолетите F-16 Block 70, програмата със „Страйкър“, както и строителството в Граф Игнатиево. За един нов човек два месеца и половина са абсолютно недостатъчни", обясни той.

На въпрос има ли нови ангажименти по споразумението с Украйна Запрянов отговори: "Няма нищо ново. Това е политическа декларация, базирана на съществуващи двустранни споразумения. България може да се възползва от опита на Украйна, особено в областта на дроновете и съвременните технологии".

Запрянов: Днес свикваме Съвет по сигурността за Иран и американските самолети у нас

Той беше категоричен, че не сме предоставяли военна помощ на Украйна през последните месеци.

И допълни, че американски самолети на летище „Васил Левски“ могат да останат там до 31 май. "Продължението на този срок зависи от американската страна и от ново дипломатическо искане. И второ - от условията, при които би искала да останат тези самолети, които трябва да бъдат разгледани и да бъде взето решение. До момента условията бяха свързани с разполагането им в рамките на засиленото предно присъствие на Източния фланг. Имаше лимит от разполагането на 15 самолета - в строго съответствие със Закона за пребиваване и преминаване на въоръжени сили на територията на Република България. За кратък период е имало такъв случай - да са били 15. В момента са 12, доколкото си спомням", посочи той.

И подчерта, че по отношение на ситуацията с Иран - очаква сложни преговори и възможна ескалация. "Има няколко ключови теми - ядрената програма, балистичните ракети и подкрепата за проксита", изтъкна Запрянов.

А на въпрос с какво ще се занимава след напускането на министерския пост Запрянов отговори: "Ще си почивам и ще анализирам свършеното. Ако мога, ще давам съвети при нужда. Важно е отбраната да остане приоритетна държавна политика".

Целия разговор гледайте във видеото.