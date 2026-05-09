Старт на втория етап на Джиро д'Италия. Преди минути състезателите са потеглили от Бургас, а следобед трябва да финишират във Велико Търново. Втория етап се състои от над 220 км и се очаква да свърши около 17:00.

Проливен дъжд и лоши метеорологични условия очакват състезателите на финала във Велико Търново. След вчерашното масово падане в центъра на Бургас, един от състезателите е контузен и в момента 181 участват в състезанието.

Проходът "Вратник" и Лясковския манастир са сред предизвикателствата, които очакват колоездачите.