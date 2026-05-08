Приключи първият етап от колоездачната обиколка на Италия у нас. Французинът Пол Мание финишира първи. Времето на победителя е 3 часа, 21 минути и 8 секунди, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобрпитания). Соченият като фаворит Джонатан Милан (Италия) остана на четвъртото място.

Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя, но 500 метра преди финала се случи масово падане в колоната, като само първите десет успяха да го избегнат и да завършат нормално.

Стартът на първия етап беше даден малко преди 14 часа на северното пристанище в Несебър. Дължината на трасето е 147 километра, а финалът беше малко след 17:00 часа в Бургас.

Големият старт събра точно 181 от най-добрите колоездачи от цял свят, които ще стартират от Несебър заедно с близо 1000 души придружаващ екип. Обиколката ще бъде обезопасена по целия си периметър от засилена полицейска охрана. Четири линейки с троен реанимационен екип ще съпровождат колоната.

В събота Джиро д’Италия продължава с втория етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София.

Официално откриха Джиро д’Италия 2026 в Бургас

Церемонията по представянето на отборите беше на 6 май. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 хиляди туристи.

В ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS координаторът на състезанието за София Петър Хераков обясни, че за първи път в историята бул. "Цариградско шосе" ще бъде затворено, за да може зрителите да гледат състезанието.

"Това е най-голямото спортно събитие, което държавата е поемало. Още от полунощ на 9 срещу 10 май, бул. „Цариградско шосе” ще бъде затворено за около 4 часа и половина, за да бъдат изградени арките, през които ще преминат колоездачите. След това, то ще бъде затворено отново в 12:00", обясни той.

Хераков уточни, че всички ограничения могат да се видят на сайта на Столичната община. Той добави, че ще има реорганизацията на градския транспорт, като метрото ще се движи по-често, за да може зрителите да гледат на живо последният етап у нас.

