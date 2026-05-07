България официално откри Джиро д’Италия 2026 с церемония по представянето на отборите в Летния театър в Бургас, която събра хиляди зрители, представители на институции, международни гости и медии от цял свят.

За първи път в историята на едно от най-престижните колоездачни състезания в света - стартът на Джиро д’Италия, е в България. Това е признание, което поставя страната ни във фокуса на световната спортна и туристическа карта, съобщават от Министерството на туризма.

На официалната церемония присъстваха служебните министри на туризма Ирена Георгиева и на младежта и спорта Димитър Илиев.

В своето изказване служебният министър на туризма подчерта, че за България домакинството е много повече от старт на спортна надпревара – това е възможност страната ни да разкаже своята история пред света чрез богатото си културно наследство, съхранената природа и гостоприемството на българите. Георгиева акцентира върху потенциала на събитието да вдъхнови милиони зрители по света да изберат България като дестинация за туризъм, спорт и преживявания. Тя отправи специални благодарности към италианските партньори и организаторите на Джиро д’Италия за доверието България да бъде част от историята на легендарното състезание.

Официалното представяне на 23-те отбора беше съпътствано от музикална и артистична програма.

Стартът на Джиро д’Италия 2026 е на 8 май в Несебър, а първите три етапа ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Домакинството включва богата съпътстваща програма с културни събития, туристически инициативи и активности за популяризиране на местните традиции, кулинария и природни забележителности.

