Остава само ден до старта на първия етап на Джиро д’Италия от Несебър до Бургас. В сряда Бургас посрещна колоездачите с грандиозна церемония. Отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в Летния театър в града.

Вторият етап е дълъг 220 км и е с хълмист профил, което е предпоставка да се превърне в най-интересния от общо трите.

"Много усилия са вложени от нашите колеги в организационния екип и се надявам да оберем плодовете на това огромно състезание, което се следи от милиони хора по света", коментира в ефира на „Здравей, България” Филип Шавов от организационния комитет на Джиро д’Италия в България.

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представят отборите, които ще се включат в обиколката

По думите му първоначални данни сочат, че над 100 милиона души по целия свят са гледали откриващата церемония на Джиро д’Италия. "Освен че страната ни ще бъде рекламирана, виждам голяма полза и от културна гледна точка. Ние като държава приемаме италианската култура, но и българската също е поставена на пиедестал пред целия свят", подчерта той.

И допълни, че отзивите на организаторите от Италия са, че това е една от най-добрите им откриващи церемонии на изнесен етап от състезанието в чужбина.

