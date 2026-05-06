Бургас посреща колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, ще бъдат представени в летния театър в града.

Над 40 000 гости от целия свят вече пристигат на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-ото ѝ издание ще премине през три етапа на българска територия.

Началото е на 8 май по трасето Несебър - Бургас, следвано от втория етап на 9 май - Бургас - Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив – София.

