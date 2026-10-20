От тази нощ цената и на двата сорта суров петрол - West Texas и Brent, започна да се покачва на световните пазари и достигна нови върхове на петмесечна база. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS финансовият анализатор Бисер Варчев.

„Перспективите на пазара никак не са добри тъй като цената и на газта, и на двата сорта петрол трябваше да падне. Имаше леко успокоение при Ормуз - казват, че 80% от корабите минават, което трябваше да свали цената. Има и споразумение за дизела между Тръмп и Путин, което трябваше да доведе до още по-сериозно поевтиняване, но се случи точно обратното. Това се дължи най-вече на факта, че въпреки подобрените доставки през Ормуз, недостигът на петрол като резерв дори в САЩ е по-нисък за пръв път от 20 години насам", каза още финансовият анализатор.

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По думите му, когато на външен пазар петролът и газта поскъпнат, е естествено и търговците в България да качват цените. „След това обаче идва по-лошият момент. Настъпва някакво голямо подобрение на външен пазар и спад в цената на петрола. Но ние не виждаме драстично, а само минимално поевтиняване. Тоест, поскъпването на петрола на външен пазар води до поскъпване у нас със 110%, а поевтиняването е от порядъка на 20-30%“, коментира още Варчев.

Той посочи, че се очаква цените на външния пазар леко да паднат, когато тръгне дизелът, обещан от Путин на Тръмп. „За да се отрази на нашите бензиностанции обаче, това поевтиняване трябва да се задържи поне три месеца“, смята Варчев.

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Редактор: Цвета Лазаркова