Световните цени на петрола тръгнаха надолу в началото на седмицата, след като Вашингтон предприе стъпки за облекчаване на ограниченията върху руските енергийни доставки. Решението на американския президент Доналд Тръмп създаде очаквания за повече горива на международните пазари, но опасенията за сигурността на корабоплаването в Близкия изток продължават да поддържат цените високи.

Сутринта международният сорт Брент се търгуваше за 107,88 долара за барел, което представлява понижение с 1,80%. Американският лек суров петрол загуби 1,14% от стойността си и достигна 100,25 долара за барел.

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Спадът идва след поскъпването в края на миналата седмица, когато инвеститорите реагираха на рисковете за доставките от Персийския залив. В петък Брент приключи търговията на най-високото си равнище от 19 май, а американският петрол достигна най-високата си цена при затваряне от 17 септември. Част от пазарните участници сега реализират печалби от предходното поскъпване.

Основен фактор за промяната в пазарните настроения е подписаната от Тръмп в петък изпълнителна заповед, с която се въвеждат изключения от важни санкции и мита, предвидени в закона „Греъм“. Законодателството, одобрено миналия месец, беше насочено към засилване на икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обясни, че американският президент ще разполага с период до 60 дни, за да прецени отражението на ограниченията върху световната икономика.

Паралелно с това Вашингтон договори с Москва увеличаване на доставките на руско дизелово гориво. Първоначално се предвижда САЩ да получат над 300 000 тона, а допълнителни количества да бъдат доставяни през ноември и след това.

Според обявените параметри на договореността между Тръмп и руския президент Владимир Путин износът трябва да започне с приблизително 2,3 милиона барела през настоящия месец, като впоследствие може да достигне около 7,6 милиона барела месечно.

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Рубио защити споразумението с аргумента, че руското дизелово гориво така или иначе ще намери купувачи на международните пазари. Украинският президент Володимир Зеленски обаче предупреди, че подобни решения на Вашингтон ще навредят на Украйна.

Въпреки поевтиняването на суровината обстановката в Близкия изток остава сериозен фактор за международните енергийни пазари. В края на миналата седмица Брент за кратко достигна 110 долара за барел за първи път от май, след като нови нападения срещу търговски кораби засилиха опасенията за прекъсване на доставките.

Редактор: Цветина Петкова