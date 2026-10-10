Дизелът в САЩ поевтиня средно с 5% след обявеното от Тръмп споразумение с Путин. От февруари насам обаче беше поскъпнал със 70%.

Тръмп обяви споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар

В петък американският президент обяви, че Русия се е съгласила да достави над 4 милиона тона дизелово гориво на световните пазари, като 300 000 тона от тях ще бъдат незабавно освободени към американските и световните пазари. Минути след като Тръмп направи изявлението в социалната си мрежа Truth Social, от Министерството на финансите на САЩ отмениха санкциите към Русия в тази сфера и издадоха лиценз на рафинериите да продават в следващите 6 месеца, или до април 2027 година.

Новината идва като голяма изненада, след като само преди един месец американският президент подписа закон за мащабни санкции срещу Русия, който целеше да притисне именно енергийната и военната промишленост на Кремъл и да ги върне обратно към масата за преговори.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече действията на Тръмп „слаби” и каза, че подаръците за Путин няма да доведат до никакъв мир.

Според американските анализатори тези доставки на дизел от Русия няма да окажат толкова голямо влияние, че да намалят сериозно цените на горивата в САЩ.