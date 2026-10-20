Трима мъже на 23, 24 и 30 години са задържани за отвличане на 19-годишна в Момчилград.

По първоначални данни на 18 октомври жената била принудително качена в автомобил и отведена в сграда във вилна зона в района. Там била държана насила. По информация на полицията тя познавала един от мъжете, предаде кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

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Жената успяла да подаде сигнал до свои близки, които потърсили помощ от органите на реда. В понеделник по обед униформените открили мястото, където била държана, и установили тримата мъже, съпричастни към случая.

По случая е образувано досъдебно производство за противозаконно лишаване от свобода.

Редактор: Дарина Методиева