Пет черни лешояда полетяха на свобода в района на град Маджарово. Така броят на тези безценни за природата птици в източните Родопи стана 45.

Карталите пристигнаха от Испания през май, след като бяха прехвърлени от партньорския център на испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona), където са отглеждани и рехабилитирани. Птиците престояха в специализирана волиера за адаптация под грижите на Българското дружество за защита на птиците и Фондация “По-диви Родопи”. Опазването на вида е предизвикателство заради честите случаи на загинали птици от поставени отровни примамки за хищници в дивата природа. Надеждите на природозащитниците са освободените днес да оцелеят и някой ден да излюпят малки.

Птиците се освобождават постепенно, за да се ограничи стресът и да им се даде възможност да свикнат с новата среда. Волиерата се отваря внимателно, а наблизо се осигурява храна, която да улесни първоначалната им адаптация. Преди освобождаването си на птиците бяха поставени GPS предаватели, чрез които специалистите ще проследяват придвижването им и ще наблюдават ежедневно как се приспособяват към дивата природа.

Пет пиленца от застрашен вид хищна птица се излюпиха в британски зоопарк (ВИДЕО)

„Всяка птица е индивидуално маркирана, което ни дава възможност да събираме важна информация за живота ѝ в естествена среда“, посочва д-р Добромир Добрев, ръководител на проекта от БДЗП.

Наблюденията върху лешоядите, освободени по-рано, дават основания за оптимизъм. 20 птици са оцелели и продължават да обитават района, а седем вече са заели гнезда. Част от тях образуват двойки с други освободени лешояди, докато останалите са сформирали смесени двойки с птици от Гърция. Черните лешояди намират храна както на изградените за целта площадки, така и извън тях, и често се присъединяват към групи белоглави лешояди в района.

Основната територия, която изследват освободените птици, обхваща Източните Родопи и съседния Сакар. Някои екземпляри обаче са изминавали значителни разстояния и са посещавали Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна, Румъния, Гърция, Албания и Северна Македония. Въпреки тези далечни пътувания, по-голямата част от времето си те прекарват близо до мястото, където са освободени - знак, че се приспособяват успешно към новата среда.

Работата по възстановяването на вида ще продължи, като до 2029 г. са планирани още освобождавания. Екипът се надява, че добрата адаптация и образуването на двойки ще доведат до повече гнездящи черни лешояди през следващите години.