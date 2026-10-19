Телефон 112 подготвя допълнителен извънреден център в Бургас за „Евровизия”. В момента вървят строително-монтажните работи.

„В тази зала ще има извънреден център за приемане на спешни повиквания, свързани със събитието. Там ще бъдат нашите оператори и координатори, но и службите за спешно реагиране. Ще има представители на полицията, на Бърза помощ, на пожарната. Така ще скъсим времето за реакция и ще осигурим едно ниво на сигурност на европейско равнище. Центърът ще бъде включен в цялата система на сигурност". Това обясни в предаването „Пресечна точка” директорът на Дирекция „Национална система 112” Красимир Димитров.

Очаква се всичко да е готово до края на годината.

Започва работа и по нова сграда в Русе. „Там ще има оператор и координатор от румънска страна, тъй като има доста обаждания, които са свързани с румънски граждани на територията на България, и други, чиито обаждания биват улавяни близо до нашата граница”, каза Димитров.

Бомбените заплахи у нас

Само в понеделник са регистрирани близо 65 обаждания на телефон 112 с бомбени заплахи на различни места в страната. Всеки сигнал се обработва и предава на съответното районно на полицията. В повечето случаи има евакуация, обясни Димитров.

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„В МВР има протокол, в който ясно и точно е разписано кой какво прави и кой носи отговорност относно евакуацията и проверката, така че всичко се спазва”, каза директорът на 112.

От януари до септември 2026 година са регистрирани 2,8 милиона обаждания до спешния телефон. Фалшиви са били над 30%.

21 души са предадени на полицията за злоумишлени сигнали. Наложени са санкции за около 100 000 евро, каза Димитров. 49 граждани са глобени с по 5000 евро, защото сигналите им са били фалшиви, а на място са се отзовали полиция, пожарна и бърза помощ. „Разкарали са такъв ресурс от хора и техника. Затова те са с по-големи санкции”, обясни Димитров.

Операторите много бързо пишат, бързо събират информацията и предават сигнала на службите, каза Димитров. „По-спешните сигнали са обработени за около 40-50 секунди”, допълни той.

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Редактор: Ина Григорова