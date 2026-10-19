Сигнал за поставено взривно устройство наложи евакуацията на сградата на Националната здравноосигурителна каса в София. Всички служители и посетители са били изведени от институцията.

От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха, че са предприети действия съгласно установените процедури за проверка на сигнали за взривни устройства.

Междувременно от МВР съобщиха, че подобни заплахи са получени и за други обекти на територията на столицата. Засега от ведомството не уточняват кои са засегнатите места.

Сигнал за бомба в сградите на 9 институции в София

Сигнали за бомби в съдилища и държавни институции в Стара Загора и Ловеч

Сигнали за поставени взривни устройства доведоха до евакуации и временно прекъсване на работата на държавни институции в Стара Загора и Ловеч. Заплахите са изпратени по електронна поща, съобщиха от съдебните власти и полицията, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Емил Димов.

Съдебната палата в Стара Загора е затворена за посетители и служители от 11:15 до 13:30 часа днес. Причината е съобщение за поставена бомба, получено на електронния адрес на Окръжната прокуратура.

Заради заплахата всички институции, които се помещават в сградата, са преустановили работа, уточниха от Окръжния съд.

Сигналът се отразява и на съдебните заседания. Делата, които не са успели да започнат в рамките на деня, ще бъдат насрочени за други дати, а участниците в производствата ще получат допълнителни призовки.

Междувременно три отделни сигнала за взривни устройства са получени и в Ловеч, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова. Заплашителните съобщения са изпратени до електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд в града. От Областната дирекция на МВР съобщиха, че служителите в засегнатите сгради са евакуирани. Няма информация за открити взривни устройства.

Сигнали за бомби във Варна и Суворово вдигнаха полицията на крак

Болница, държавни институции и училище във Варненска област станаха обект на бомбени заплахи. Сигнали за поставени взривни устройства са получени днес за няколко сгради във Варна и Суворово, съобщи БНР.

Сред посочените обекти са МБАЛ „Св. Анна“, сградите на Община Варна и Националната агенция за приходите, както и училище в град Суворово.

Веднага след получаването на предупрежденията към всички адреси са изпратени полицейски екипи. Униформените са извършили проверки на сградите за наличие на взривни устройства и други потенциално опасни предмети.При огледите не са установени съмнителни вещи или опасни вещества. Проверките вече са приключили, като от полицията потвърждават, че всички подадени сигнали са били фалшиви.

Редактор: Цветина Петкова