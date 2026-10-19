Актуалната ситуация в Черноморския регион не се отразява върху възприемането на България като туристическа дестинация, а интересът към страната ни на ключови европейски пазари се запазва устойчив. Това стана ясно по време на онлайн среща на министъра на туризма Илин Димитров с туристическите аташета в Германия и Полша Тихомир Патарински и Николай Костов. Разговорът беше фокусиран върху развитието на резервациите, нагласите на туристите и подготовката за следващия туристически сезон.

„Сега е моментът да надградим добрите позиции, които имаме на тези пазари. Работим за повече партньорства с туроператори, по-добра свързаност и силно присъствие на България през следващия сезон. Държа да използваме максимално всички налични възможности, за да утвърждаваме България като сигурна дестинация за целогодишен туризъм“, заяви министър Димитров.

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Туристическото аташе в Полша Николай Костов представи резултатите от проведените туристически изложения в страната, включително последното в Познан. Разговорите с потенциални туристи и представители на сектора показват, че обстановката в Черноморския регион не се свързва с почивките в България и не води до промяна в интереса към страната ни.

Министър Димитров постави задача за организиране на срещи с водещи полски туроператори и за разработване на нови съвместни рекламни инициативи. Обсъдена беше и възможността за мащабно събитие в България, насочено към полския пазар.

Положителна е картината и на германския пазар. Разговорите с туристически агенции, които активно предлагат почивки у нас, показват, че резервациите към момента се развиват по-добре спрямо същия период на миналата година.

Илин Димитров проведе разговори и с българските посланици на основни туристически пазари, с които бяха обсъдени развитието на туристическата инфраструктура, подобряването на свързаността и насърчаването на целогодишните пътувания към България.

Редактор: Цветина Петрова