Сигурността в Черно море вече е въпрос не само за корабоплаването, но и за туризма. След атаките с дронове срещу търговски кораби в региона туристическият сектор следи с особено внимание случващото се.

На този етап е трудно да се прогнозира как ще се развие ситуацията и дали събитията в Черно море ще окажат съществено влияние върху следващия летен сезон. Според някои туроператори засега ефектът е минимален, но ситуацията в Черно море се следи внимателно от туристическия сектор, като от бранша силно се надяват напрежението да се успокои, за да се избегнат по-сериозни последици.

Председател на ВАРХ Павлин Косев казва, че туристите са много чувствителни на тази тема и това важи най-вече за гостите от Германия, Великобритания.

Туристическият бранш е разтревожен след новата атака срещу кораби в Черно море

Според туроператора Галин Георгиев събитията ще попречат на ранните записвания. Все още обаче е трудно да се каже какво може да се очаква като резлутат.

Притесненията обаче не са свързани само със следващото лято. Косев подчертава, че не трябва да се пропуска и фактът, че Варна и регионът са известни и със зимния туризъм.

Засега от решаващо значение е как ще се развие ситуацията оттук нататък. Според Косев към момента няма повод за сериозно безпокойство и крайни заключения.

Емил Радев: Ударите по кораби в Черно море застрашават икономиката и туризма на България



От бранша обръщат внимание и на начина, по който информацията за случващото се достига до чужденците. Косев казва, че е хубаво да има кризисен пиар, за да бъдат успокоени туристите.



А туроператори са подготвени и за негативен сценарии и евентуална загуба на туристи. Георгиев посочва, че след нападанията в Черно море най-засегнати ще бъдат западноевропейските и централноевропейски пазари. Той изразява надежда, че у нас ще има ранни записвания и че ситуацията ще се успокои.

А според Косев дори и да има анулирани ранни записвания, ако обстановката се успокои, туристите отново ще предпочетат страната ни.

Повече гледайте във видеото.