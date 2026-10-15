Конфликтът в Черно море се доближава опасно до бреговете на България и Румъния, създавайки рискове за икономиката, сигурността на корабоплаването и туризма. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването „Пресечна точка” по повод ударите по търговски кораби в региона.

По думите му ситуацията вече надхвърля рисковете в изключителната икономическа зона, след нападението и в териториалните води на Румъния.

Евродепутатът предупреди, че ситуацията крие сериозни рискове за морските екипажи, а последиците могат да засегнат и предстоящия туристически сезон. „Черно море вече е обявено за опасна зона за търговското корабоплаване. Оттам нататък всичко това влияе на туризма. Знаем, че през януари основните договори с туроператорите трябва да се сключат”, посочи той.

Според него България трябва да използва всички възможности за подкрепа от европейските партньори и НАТО, за да подобри защитата на морските си граници и способностите си за реакция при заплахи. „Заедно с моя колега Андрей Новаков от Комисията по отбрана във вторник информирахме Урсула фон дер Лайен. Видяхме огромната тревога, която породиха тези поредни удари по кораби. Могат да се направят много неща. Най-после ще влезем в антидрон инициативата на НАТО. Вече няма да се срамуваме от европейската солидарност и възможностите на НАТО да защитят външните граници на Алианса”, заяви евродепутатът.

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Радев допълни, че се обсъжда посещение на представители на Комисията по отбрана в България, за да бъдат оценени възможностите на страната за спасителни операции, наблюдение и противодействие на дронове. По думите му България се нуждае от допълнителна помощ, включително икономическа, за да повиши капацитета си за защита на външната европейска граница.

Той призова още и за по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция. „Европа е потърпевша от конфликта. Ясно е, че Русия е агресорът. Може би тук е добро решение заедно с Румъния и Турция да засилим възможностите си. Вече имаме създадена противоминна група от кораби, които се борят с опасността от мини в Черно море. Тя може да се разшири добре и да използваме всички възможности да охраняваме трафика на търговското корабоплаване поне в териториалните води”, подчерта евродепутатът.

Целия разговор гледайти във видеото.

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Редактор: Ивайла Маринова