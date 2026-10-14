Новите атаки срещу кораби в прилежащата на България морска зона предизвикаха сериозно безпокойство сред туристическия бранш по Черноморието. Представителите на сектора се опасяват, че информацията за поразени плавателни съдове може да навреди на имиджа на България като безопасна туристическа дестинация. Това от своя страна крие риск от забавяне или застой на ранните записвания за следващия летен сезон. Има ли вече реакция от чуждестранните туроператори и кои пазари могат да бъдат най-силно засегнати? Темата коментираха хотелиерите Силвия Кьосева и Александър Александров в предаването „Здравей, България“.

Александър Александров посочи, че публикациите в медиите на основни за България туристически пазари, сред които Германия, Великобритания, Полша и Чехия, създават погрешно впечатление за мястото на атаките.

„Там, за съжаление, не правят разграничението между изключителната икономическа зона и акваторията на България. По-скоро информацията е, че в акваторията на България са потопени четири кораба. Честно казано, и повечето хора не правят разлика между двете понятия. Но това безспорно се отразява върху нашия имидж“, обясни Александров.

По думите му към момента няма промяна в темпа на резервиране за следващия летен сезон. Той обаче уточни, че все още е рано да се правят категорични изводи за развитието на записванията.

„Много е важно дали тези атаки ще продължат и в бъдеще“, подчерта хотелиерът.

Силвия Кьосева заяви, че туристическият сектор има опит в преодоляването на кризи и се адаптира към променящата се обстановка. Тя даде за пример работата на бранша по време на пандемията от COVID-19 и други сътресения, които са засегнали международния туризъм.

По думите ѝ по-интензивните ранни записвания обикновено започват през декември и януари, което означава, че все още има време ситуацията да се успокои.

Повече гледайте във видеото.