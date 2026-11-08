Най-малко четирима души са загинали, а 88 са ранени при тежка влакова катастрофа в Египет. Инцидентът е станал южно от столицата Кайро, предаде Sky News.

По информация на властите единият влак пътувал по маршрута между Гиза и Фаюм, когато се сблъскал с друг, пътуващ от Кайро към Асуан.

Пострадалите са откарани в близките болници за лечение. На мястото на инцидента са изпратени аварийни екипи и кранове за разчистване на отломките и възстановяване на нормалното движение на влаковете възможно най-скоро, съобщиха от Египетските железници.

Президентът на Египет Абдел Фатах ас-Сиси разпореди незабавно разследване на инцидента за установяване на причините за катастрофата.

През септември миналата година машинист и неговият помощник бяха ранени, след като два товарни влака се сблъскаха в същия район.

Очаквайте подробности!

Редактор: Ивайла Маринова