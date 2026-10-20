Селин е на почти седем години, а майка ѝ мечтае тя да ходи самостоятелно, да играе с брат си и един ден да може да каже на родителите си „обичам те“. Родена е преждевременно и от първите си дни се бори с тежки здравословни проблеми. След лечение в Мексико семейството ѝ забелязва малки, но важни промени. Сега родителите ѝ се надяват терапията да продължи в Индия, но за целта са необходими 60 000 евро.

Селин не ходи и не говори като повечето деца на нейната възраст, но в ежедневието ѝ има малки победи, които за семейството означават много. До нея е майка ѝ Ангелина, която разказва за трудния път дотук и за надеждата лечението да продължи.

"Забременях от четвърто инвитро. Родих преждевременно близнаци – момче и момиче, в края на шестия месец. Селин има братче. Казва се Милен. Той е абсолютно здрав - скача, пее, играе, много ѝ помага. При раждането тя обаче получи кръвоизлив в мозъка, което увреди малкия мозък. Оттам получи и хидроцефалия - незряща е, не ходи, не говори. За всички тези проблеми разбирахме с течение на времето. На третата година имаше поставен шънт в главата, който извежда течността, събираща се в мозъка", разказва Ангелина.

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Селин има и тежко зрително увреждане. През годините семейството търси възможности за лечение и детето преминава през няколко операции. "След като се роди, разбрахме, че получава ретинопатия на недоносеното - пета степен, която е най-фаталната. Има една операция на лявото око, извършена в Турция и три операции в Русия на дясното око, което опитваме да спасим", твърди майката.

Лечението не спира. Семейството научава и за терапия в Мексико, която решава да опита.

"Лечението все още иновативно. Работи върху увредените клетки в мозъка. Селин вече премина една терапия минала, но трябва да направи общо три", твърди Ангелина.

Още след първата терапия, майката забелязва промени. "След като се върнахме от Мексико, детето започна да стои по-стабилно, опитва се да прави крачки, вече се храни с абсолютно всичко, докато преди ядеше само каши и пасирани храни", разказва жената.

Сега семейството се надява да продължи лечението в Индия. "Когато бяхме в Мексико разбрахме, че в Индия има абсолютно същата терапия, която е на половин цена и затова се насочихме натам. Ще можем по-лесно да съберем парите. Следващото лечение трябва да бъде през декември, защото терапиите се правят през три месеца и не трябва да се пропуска. Самото лечение е 15 хил. долара. С пътните разходи и едномесечния престой там са ни необходими около 30 хил. евро на лечение", посочва Ангелина.

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Това означава, че за двата курса, които ще последват, са нужни 60 000 евро. "На 10 декември трябва да заминем за Индия, тъй като 12-и е датата за стартиране на лечението. Имаме отворена кампания към „Павел Андреев”. Също така и по моята сметка се събират пари само за нея", казва още майката.

За нея най-голямата мечта не е свързана с големи думи, а с уменията, които биха дали на дъщеря ѝ повече самостоятелност. "Целта ни е да ходи, да говори, за да бъде полезна сама за себе си. Да казва: "Гладна съм, жадна съм, боли ме, обичам те, мамо, тате” - неща, които всеки родител иска да чуе. Пожелавам си след една година да я видя да стъпва самостоятелно и да може да играе на площадката с децата", споделя Ангелина.

Ако желате да помогнете, може да дарите средства по следната сметка:

IBAN: BG18FINV91501017336190

FINVBGSF

Angelina Angelova

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Средства за Селин се събират и чрез платформата "Пламен Андреев" и ТУК .

Репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Станимира Шикова