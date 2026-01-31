Млада жена води тежка битка с онкологично заболяване и се нуждае от подкрепа, за да продължи лечението си. Повече от месец Мая Александрова се намира в клиника в Турция, където е подложена на поредна терапия. Лечението вече дава положителни резултати, но трябва да продължи поне още толкова. Това означава още време далеч от дома и от 7-годишния ѝ син Яси, който не спира да се моли майка му да оздравее.

„Мамо, много ми липсваш“ – това е посланието, което малкият Яси изпраща на майка си. Детето живее във Враца при баба си, докато бащата на Мая е неотлъчно до нея в болницата.

По думите на самата Мая лечението има ефект – туморите са намалели както по брой, така и по размер. Това дава надежда на цялото семейство, което вече четвърта година се бори с болестта. До момента са преминали през множество терапии, а разходите за лечението възлизат на около 150 хиляди лева.

Семейството е заминало за Турция със спестени средства, но те са се изчерпали за по-малко от месец. Терапиите и престоят в клиниката са изключително скъпи, а за да бъде завършен лечебният курс, са необходими още поне 160 хиляди евро – сума, с която близките не разполагат. От предписаните шест химиотерапии до момента са направени три.

Въпреки трудностите, Мая не губи надежда и вярва както в медицината, така и в добрите хора. Същата вяра споделя и синът ѝ, който мечтае единствено майка му да се прибере здрава у дома.

Роднини и приятели на Мая организират дарителски кампании, за да съберат необходимите средства. Те я описват като грижовна майка, обичаща дъщеря и изключително добър човек, който заслужава шанс за живот.

Ако искате да помогнете на Мая да пребори болестта и да се прибере у дома, ето как може да го направите:

IBAN: BG27CECB979010J2856000

BIC: CECBBGSF

Банка: Централна Кооперативна Банка

Мая Александрова

Повече гледайте във видеото.